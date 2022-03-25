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«Тоттенхэм» может побороться за подписание Адама Траоре

«Тоттенхэм» может побороться за подписание Адама Траоре
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«Тоттенхэм Хотспур» может включиться в борьбу за подписание нападающего «Вулверхэмптона» Адама Траоре, который сейчас выступает за «Барселону» на правах аренды, сообщает Football.London

По данным источника, «Тоттенхэм» может снова проявить интерес к Адама Траоре после того, как «Барселона» начала вести переговоры с нападающим «Лидса» Рафиньей.

Однако, несмотря на яркий старт аренды испанца на «Камп Ноу», Хави отказался от Траоре в пользу Усмана Дембеле. Сообщается, что впечатляющая недавняя форма футболиста сборной Франции побудила руководство клуба рассмотреть вопрос о предложении вингеру нового контракта.

В результате чего будущее Траоре в клубе теперь неясно, поскольку каталонцы, как сообщается, не хотят использовать возможность подписать его на постоянной основе.

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