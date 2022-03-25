Защитник Перу Кальенс: попросил судью проверить решение, но он сказал, что уже сделал это

Защитник сборной Перу Александер Кальенс считает несправедливым поражение от национальной команды Уругвая (0:1) в матче отбора к чемпионату мира – 2022.



«Я попросил судью проверить решение, но он сказал, что уже сделал это. Но мы верили, что это гол, хотели увидеть картинку. Это гол, совершенно точно. Я говорил ему: «Иди и посмотри на VAR. Ты должен посмотреть. Игра такого масштаба», — цитирует Александера Кальенса Reuters.



На 92-й минуте вратарь сборной Уругвая поймал мяч в руки и, видимо, зашёл с ним за линию ворот. Футболисты национальной команды Перу апеллировали к судье, но тот принял решение не прислушиваться к требованиям игроков. В итоге Уругвай обеспечил себе победу и пробился в основную стадию чемпионата мира – 2022.

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