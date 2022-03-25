Скалони: матч с Венесуэлой — возможность Месси наилучшим образом попрощаться с Аргентиной

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о нападающем «альбиселесте» Лионеле Месси.

«Что касается ситуации Месси в «ПСЖ», то я пошёл посмотреть на его игру с «Реалом», и для меня он играл хорошо, они доминировали в матче, но всё закончилось тем, что они неожиданно вылетели из Лиги чемпионов, хотя он играл неплохо. На «Бернабеу» порой достаточно одного компонента, чтобы изменить ход матча.

Завтра у Месси будет возможность сыграть в своей стране, перед своим народом. Наверняка, это последний матч, который мы сыграем здесь перед чемпионатом мира, и Месси сможет наилучшим образом попрощаться с Аргентиной и надеяться, что в будущем всё будет ещё лучше», — цитирует Скалони Mundoalbiceleste.