Скалони: матч с Венесуэлой — возможность Месси наилучшим образом попрощаться с Аргентиной
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о нападающем «альбиселесте» Лионеле Месси.
«Что касается ситуации Месси в «ПСЖ», то я пошёл посмотреть на его игру с «Реалом», и для меня он играл хорошо, они доминировали в матче, но всё закончилось тем, что они неожиданно вылетели из Лиги чемпионов, хотя он играл неплохо. На «Бернабеу» порой достаточно одного компонента, чтобы изменить ход матча.
Завтра у Месси будет возможность сыграть в своей стране, перед своим народом. Наверняка, это последний матч, который мы сыграем здесь перед чемпионатом мира, и Месси сможет наилучшим образом попрощаться с Аргентиной и надеяться, что в будущем всё будет ещё лучше», — цитирует Скалони Mundoalbiceleste.
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