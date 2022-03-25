Винисиус прокомментировал свой первый гол в составе сборной Бразилии

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал свой первый в карьере гол за национальную команду.
«Маракана», на глазах семьи – нет лучшего места, чтобы забить первый гол за сборную. Я счастлив, надеюсь и дальше помогать сборной и показывать отличную игру. Очень рад, что в последней игре перед чемпионатом мира болельщики были с нами, благодарю их. Теперь надо начинать работать, чтобы закончить год с титулом чемпионов мира», – цитирует Винисиуса Globo Esporte.
21-летний игрок отличился в концовке первого тайма в матче с Чили, забив с передачи Антони и удвоив преимущество своей команды. Это был его 12-й матч в футболке национальной сборной.
Напомним, в ночь на 25 марта состоялся матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Бразилии принимала Чили. Встреча состоялась в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана — Марио Филью». Победу одержали хозяева — 4:0.
- 25 марта 2022
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