«Фиорентина» презентовала новый логотип и манифест клуба

Итальянская «Фиорентина» презентовала новую эмблему и манифест о ценностях клуба. «Фиалки» начнут выступать под новым логотипом со следующего сезона, информирует пресс-служба команды.

Фото: www.acffiorentina.com

«Играй, чтобы отличаться. Мы хотим, чтобы футбол был другим, потому что мы разные. Мы хотим управлять своей судьбой. Мы мятежны, горды и верны своему происхождению.

Мы выросли в окружении чудес Флоренции: вот почему мы хотим вернуть красоту в спорт. Острые ощущения от игры. Затаённое дыхание перед голом. Страсть болельщиков.

Мы любим футбол, настоящий футбол. Мы боремся за футбольный ренессанс. Мы — «фиалки». В этом наша сила. Это наша задача. Играй, чтобы отличаться», — приведены слова манифеста на официальном сайте «Фиорентины».

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