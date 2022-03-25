«Фиорентина» презентовала новый логотип и манифест клуба

Итальянская «Фиорентина» презентовала новую эмблему и манифест о ценностях клуба. «Фиалки» начнут выступать под новым логотипом со следующего сезона, информирует пресс-служба команды.
Фото: www.acffiorentina.com
«Играй, чтобы отличаться. Мы хотим, чтобы футбол был другим, потому что мы разные. Мы хотим управлять своей судьбой. Мы мятежны, горды и верны своему происхождению.
Мы выросли в окружении чудес Флоренции: вот почему мы хотим вернуть красоту в спорт. Острые ощущения от игры. Затаённое дыхание перед голом. Страсть болельщиков.
Мы любим футбол, настоящий футбол. Мы боремся за футбольный ренессанс. Мы — «фиалки». В этом наша сила. Это наша задача. Играй, чтобы отличаться», — приведены слова манифеста на официальном сайте «Фиорентины».
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