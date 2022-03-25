«Кто же будет смотреть нашу лигу?» Зарема Салихова — о новом лимите на легионеров

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о новом лимите на легионеров.



«Наконец приняли неактуальный теперь уже лимит. Попробуйте в нынешних реалиях и с нынешним курсом пригласить топового иностранца! Молодого и перспективного тоже не получится. Кто же будет смотреть нашу лигу? И много ли теперь шансов у российских спортсменов уехать за рубеж? Александр Кокорин, ты уж там поиграй за всех!» — цитирует Салихову «Спорт-экспресс».



На недавнем исполкоме РФС было принято решение установить начиная с сезона-2022/2023 для участников чемпионата России по футболу среди клубов РПЛ обязательное требование по одновременному включению в заявочный лист не более 13 легионеров, из которых одновременно на поле в матче чемпионата за один клуб могут находиться не более 8 легионеров.



А также установить начиная с сезона-2022/2023 для участников чемпионата обязательное требование по одновременному включению в заявочный лист для участия в чемпионате не менее 12 футболистов, являющихся доморощенными.



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