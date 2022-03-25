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Аршавин назвал клубы с лучшими футбольными академиями в России

Аршавин назвал клубы с лучшими футбольными академиями в России
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Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин, ныне занимающий должность заместителя генерального директора петербургского «Зенита», назвал клубы РПЛ с лучшими футбольными академиями.

«Какая академия в России самая сильная? По структуре игры, я думаю, «Зенит» — флагман. Потому что у нас все команды отличаются быстрой игрой. По количеству воспитанников во взрослом футболе мы уступаем «Локомотиву». В целом я бы назвал «Зенит» и «Краснодар», потому что сложно с ними соревноваться, у них великолепная инфраструктура. «Зенит», может, и не лучшая, но точно одна из ведущих академий страны», — приводит слова Аршавина «Спорт день за днём».

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