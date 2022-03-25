Аргентина повторит достижение Италии по числу участий в чемпионатах мира

Сборная Аргентины сравняется с национальной командой Италии по числу участий в чемпионатах мира. Мундиаль в Катаре станет 18-м для «альбиселесте».
Лучший результат имеют только Бразилия (22), не пропустившая ни одного мундиаля, и Германия (19), которая пропустила всего два турнира: в Уругвае в 1930-м и в Бразилии в 1950-м.
Также аргентинская сборная обойдёт итальянцев и по числу матчей в финальных стадиях чемпионатов мира. Сейчас в активе сборной Италии их 83, у «альбиселесте» на два матча меньше.
25 марта состоялся полуфинальный стыковой матч отбора на чемпионат мира – 2022, в котором встретились сборные Италии и Северной Македонии. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу македонцев. Таким образом, итальянцы впервые в своей истории пропускают второй мундиаль подряд.
Напомним, на Евро-2020 сборная Италии одержала победу, в финале по пенальти обыграв Англию. Ранее сборная Италии обновила мировой рекорд серии без поражений – 36 матчей подряд.
- 25 марта 2022
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