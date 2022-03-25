Футболистки «Локомотива» красиво разыграли штрафной и забили гол. Видео

Футболистка «Локомотива» Анна Беломытцева забила красивый гол после розыгрыша штрафного на 21-й минуте в матче 2-го тура женской Суперлиги с «Енисеем».

На 20-й минуте был назначен штрафной в пользу железнодорожников, он был быстро разыгран, и Беломытцева, получив мяч от партнёрши по команде, нанесла удар в левый угол ворот. Вратарь «Енисея» угадала направление удара, но не смогла дотянуться до мяча. Видео гола опубликовано в телеграм-канале «Матч Премьер».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Текущий счёт 1:0 в пользу «Локомотива», идёт вторая половина встречи.

«Локомотив» в 1-м туре обыграл «Рубин» со счётом 3:0 и расположился на второй строчке в турнирной таблице. «Енисей» в первом туре уступил ЦСКА со счётом 0:2. Возглавляет таблицу санкт-петербургский «Зенит», набравший 6 очков в двух турах чемпионата.

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