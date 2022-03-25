Валерий Масалитин: зимой в ЦСКА было недопонимание. Правильно, что не убрали Березуцкого

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о главном тренере клуба Алексее Березуцком.



«В ЦСКА происходили какие-то кадровые решения. Недопонимание было, слухи ходили, что у клуба нет единого начала. Видимо, пришли к единому знаменателю: оставили Березуцкого, сделали хорошие трансферные покупки. Оказалось, правильно, что не убрали тренера. Зимой также укрепили тренерский штаб братом, поэтому не думаю, что Алексея хотели убрать из команды.



Понятно, что команда не показывала игру, были тренерские ошибки, чехарда в составе. Моё мнение было такое: человеку надо дать доработать до конца сезона, посмотреть. Сейчас усилились, команда заиграла. Березуцкий вроде бы хороший тренер, ЦСКА показывает хороший футбол. Практически стопроцентный результат у команды», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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