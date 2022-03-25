Андрей Тихонов: выиграй Ваноли в «Спартаке» 3 из 4 матчей — все сказали бы: «Топ»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о выступлении красно-белых в 2022 году.
«Как «Спартак» играл в три центральных защитника, так и играет — в атаке 3-4-3, при обороне 5-4-1. Естественно, что по ходу игры система может перестраиваться — в зависимости от требований тренера, особенностей соперника и игровой ситуации. Если встречаешься с командой, которая заведомо слабее тебя, можно сыграть в атаку. И наоборот — от обороны против более классного соперника. Всё это читаемо. В конечном итоге всё зависит от уровня футболистов и того, что ты им можешь дать как тренер. И что они способны исполнить из того, что ты требуешь. У «Спартака» есть хорошие, качественные футболисты. Надо их применить и раскрыть лучшие качества. Для этого тренеру нужно время. А у нас обычно его никому не дают.
Сейчас вот Ваноли проиграл пару матчей — и сразу пошёл негатив: да он никого не тренировал, первая команда, зачем доверили? Как работать в такой атмосфере? Это очень тяжело. Наберитесь терпения, дайте тренеру поработать. А выиграл бы из четырёх матчей три — все сказали бы: «Топ, взяли кого нужно». «Спартак» всегда находится под прицелом. «Спартаку» ничего не прощают — ни журналисты, ни болельщики. Если повезёт и сразу выиграешь несколько матчей — хорошо. А если нет — прострелят ногу, в переносном смысле, конечно», — сказал Тихонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 25 марта 2022
-
17:30
-
17:25
-
17:18
-
17:16
-
17:10
-
17:09
-
17:01
-
17:01
-
17:00
-
16:37
-
16:34
-
16:31
-
16:27
-
16:10
-
16:07
-
16:00
-
15:51
-
15:50
-
15:44
-
15:33
-
15:28
-
15:27
-
15:26
-
15:18
-
15:08
-
14:52
-
14:52
-
14:40
-
14:30
-
14:16
-
14:06
-
14:01
-
13:41
-
13:40
-
13:39