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Андрей Тихонов: выиграй Ваноли в «Спартаке» 3 из 4 матчей — все сказали бы: «Топ»

Андрей Тихонов: выиграй Ваноли в «Спартаке» 3 из 4 матчей — все сказали бы: «Топ»
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о выступлении красно-белых в 2022 году.

«Как «Спартак» играл в три центральных защитника, так и играет — в атаке 3-4-3, при обороне 5-4-1. Естественно, что по ходу игры система может перестраиваться — в зависимости от требований тренера, особенностей соперника и игровой ситуации. Если встречаешься с командой, которая заведомо слабее тебя, можно сыграть в атаку. И наоборот — от обороны против более классного соперника. Всё это читаемо. В конечном итоге всё зависит от уровня футболистов и того, что ты им можешь дать как тренер. И что они способны исполнить из того, что ты требуешь. У «Спартака» есть хорошие, качественные футболисты. Надо их применить и раскрыть лучшие качества. Для этого тренеру нужно время. А у нас обычно его никому не дают.

Сейчас вот Ваноли проиграл пару матчей — и сразу пошёл негатив: да он никого не тренировал, первая команда, зачем доверили? Как работать в такой атмосфере? Это очень тяжело. Наберитесь терпения, дайте тренеру поработать. А выиграл бы из четырёх матчей три — все сказали бы: «Топ, взяли кого нужно». «Спартак» всегда находится под прицелом. «Спартаку» ничего не прощают — ни журналисты, ни болельщики. Если повезёт и сразу выиграешь несколько матчей — хорошо. А если нет — прострелят ногу, в переносном смысле, конечно», — сказал Тихонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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