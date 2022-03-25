Кузнецов: сейчас мы видим у ЦСКА атакующий и зрелищный футбол. Игроки прониклись этим

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением об игре красно-синих.



«Ситуация в ЦСКА стабилизировалась: команда начала показывать привлекательный и результативный футбол, который даёт возможность при хорошем раскладе побороться за чемпионство. Значит, всё было сделано правильно. Хорошо, что указали на ошибки, говорили про них. Когда говорят правду, это идёт на пользу.



В начале сезона игра была скучная, неинтересная, некоторые футболисты играли не на своих позициях. Поражения чередовались с хорошими играми. В зимний период были хорошие приобретения, жаль, что только в аренду. Это действительно качественные футболисты, которые сейчас делают результат. Дай бог, чтобы дальше всё так шло. Мы привыкли видеть ЦСКА на лидирующих позициях, в последние годы произошли осечки, но сейчас команда должна выйти на определённый уровень.



Жаль, что еврокубков нам не суждено будет увидеть в течение двух лет. Не знаю, как будет, но всё может поменяться как в лучшую, так и в худшую сторону. Мы привыкли видеть хороший футбол, результат. В первом круге ЦСКА находился на четвёртом месте, но футболом все были не удовлетворены. Сейчас же видим именно атакующий и зрелищный футбол, который нравится болельщикам и специалистам. Игроки ЦСКА прониклись этим футболом.



ЦСКА, «Зенит» и «Динамо» — самые зрелищные команды РПЛ сейчас. Именно они и будут разыгрывать первое, второе и третье место. Конечно, «Зенит» имеет преимущество, тем более «Динамо» играет с ЦСКА 24 апреля, это идёт на пользу «Зениту», так как кто-то потеряет очки», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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