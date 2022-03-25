Судья Иванов ошибочно не удалил игрока «Нижнего Новгорода» Гоцука в матче со «Спартаком»

Судья Сергей Иванов ошибочно не удалил защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука, который нарушил правила на игроке «Спартака» Айртоне. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Решение мотивировано тем, что Кирилл Гоцук угрожал безопасности соперника, совершая контакт с применением чрезмерной силы с нанесением травмы сопернику.

Напомним, 19 марта проходил матч «Нижний Новгород» — «Спартак». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 была проведена на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Матч завершился со счётом 1:1.

На последних минутах первого тайма произошло жёсткое столкновение, в ходе которого защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук наступил на голеностоп защитника «Спартака» Айртона.