Мешков правильно не назначил пенальти в ворота «Ростова» в игре с «Рубином»
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Арбитр Виталий Мешков в эпизоде с неназначением пенальти в ворота «Ростова» на 11-й минуте матча с «Рубином» не допустил ошибку. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Решение мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Ростов» Андрея Ланговича в собственной штрафной площади является ненаказуемым, так как рука находилась внизу в естественном положении, двигаясь в опору при падении данного игрока на газон, и не была отставлена от тела, не увеличивала его площадь.
«Рубин» набрал 25 очков в 22 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (22) — на 12-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
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