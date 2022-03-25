Андрей Тихонов рассказал, как относится к новому лимиту на легионеров в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о своём отношении к новому лимиту на легионеров в чемпионате России. Со следующего сезона РПЛ он будет действовать по правилу «13+12».



«Сейчас вообще, наверное, лимит неактуален. Иностранцы и так уезжают. Мне «нравится» эта позиция: прекратить контракт, а потом вернуться. Это политика. О каком лимите мы можем говорить, когда из того же «Краснодара» все легионеры уехали? Только из «Зенита» латиноамериканцы не уезжают, а почти все остальные команды теряют иностранцев. С другой стороны, это большой шанс для русских футболистов: пожалуйста, проявляй себя, играй. Смотрите, «Краснодар» и без иностранцев играет: два матча выиграли, одну ничью упустили в концовке. Значит, есть российские футболисты. Я понимаю, что, возможно, общий уровень чемпионата упадёт. Но у нас года до 1996-1997 вообще иностранцев не было. Тем не менее мы достойно выступали и в Лиге чемпионов, и в Кубке УЕФА. Посмотрим, как всё это теперь будет выглядеть.



Не совсем корректно сравнивать поколения? А вы посмотрите, сколько сейчас академий! У нас ничего этого не было — мы с улицы в футбол приходили. Главное — правильно тренировать и хорошо тренироваться. И тогда будет результат.



Что касается вопроса, не заполонят ли клубы иностранцы из стран третьего футбольного мира, а кто? Сейчас к нам никто не едет — кроме белорусов и армян, которые легионерами не считаются. Я к тому, что вопрос лимита точно не первоочередной. Развивайте наш футбол, свою молодёжь — как тот же «Краснодар» сейчас делает», — рассказал Тихонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.