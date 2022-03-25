Левников правильно засчитал голы ЦСКА в игре с «Рубином» на 5-й и 11-й минутах

Арбитр Кирилл Левников верно засчитал голы в ворота «Рубина» на 5-й и 11-й минутах матча с ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В первом случае решение мотивировано тем, что игрок атакующей команды ЦСКА Юсуф Языджи, забивший мяч в ворота команды «Рубин», в момент верховой передачи мяча ему партнёром по команде не находился за линией офсайда, которая в данном эпизоде определялась по положению мяча, а не предпоследнего игрока обороняющейся команды.

Во втором случае решение мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока атакующей команды ЦСКА Хесуса Медины являлся ненаказуемым, так как данный игрок пытался убрать руку, направляя её не к мячу, а от мяча, контакт произошёл с точкой руки, очень близкой к телу, и футболист предварительно сыграл в мяч ногой. Учитывая тот факт, что не сам этот игрок после случайного контакта мяча с рукой забил мяч в ворота соперника, а его партнёр по команде, судья принял правильное решение засчитать взятие ворот.