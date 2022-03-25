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Тихонов: был у Галицкого «Магнит» — и нет его. А деньги на «Краснодар» где-то нужно брать

Тихонов: был у Галицкого «Магнит» — и нет его. А деньги на «Краснодар» где-то нужно брать
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Бывший российский футболист Андрей Тихонов высказался о ситуации владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

Конечно, болит душа за «Краснодар». Не знаю, как там будет дальше развиваться у Сергея Николаевича (Галицкий. — Прим. «Чемпионата»). Но будет очень обидно, если с клубом случится что-то необратимое. Человек столько сделал для футбола: создал великолепную академию, построил стадион, прекрасный парк. Галицкий подарил праздник Краснодару, и мне бы искренне не хотелось, чтобы он вдруг закончился.

Могу ли представить, что такой клуб — раз — и перестал существовать? Сейчас можно представить всё что угодно. Был у человека «Магнит» [крупнейшая сеть супермаркетов] — и не стало «Магнита». А деньги на клуб где-то нужно зарабатывать. Видимо, были какие-то иностранные вложения, но они закрылись, как у многих. Как «Краснодар» будет выходить из положения, я не знаю. Но желаю ему решить все проблемы», — рассказал Тихонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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