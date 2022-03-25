Тихонов: был у Галицкого «Магнит» — и нет его. А деньги на «Краснодар» где-то нужно брать

Бывший российский футболист Андрей Тихонов высказался о ситуации владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.
Конечно, болит душа за «Краснодар». Не знаю, как там будет дальше развиваться у Сергея Николаевича (Галицкий. — Прим. «Чемпионата»). Но будет очень обидно, если с клубом случится что-то необратимое. Человек столько сделал для футбола: создал великолепную академию, построил стадион, прекрасный парк. Галицкий подарил праздник Краснодару, и мне бы искренне не хотелось, чтобы он вдруг закончился.
Могу ли представить, что такой клуб — раз — и перестал существовать? Сейчас можно представить всё что угодно. Был у человека «Магнит» [крупнейшая сеть супермаркетов] — и не стало «Магнита». А деньги на клуб где-то нужно зарабатывать. Видимо, были какие-то иностранные вложения, но они закрылись, как у многих. Как «Краснодар» будет выходить из положения, я не знаю. Но желаю ему решить все проблемы», — рассказал Тихонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 25 марта 2022
-
18:59
-
18:57
-
18:52
-
18:49
-
18:40
-
18:39
-
18:37
-
18:35
-
18:30
-
18:30
-
18:28
-
18:21
-
18:18
-
18:17
-
18:14
-
18:02
-
18:00
-
17:46
-
17:45
-
17:30
-
17:25
-
17:18
-
17:16
-
17:10
-
17:09
-
17:01
-
17:01
-
17:00
-
16:37
-
16:34
-
16:31
-
16:27
-
16:10
-
16:07
-
16:00