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Георгий Джикия: у меня и сборной России забрали возможность сыграть на большом турнире

Георгий Джикия: у меня и сборной России забрали возможность сыграть на большом турнире
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Защитник сборной России и «Спартака» Георгий Джикия рассказал о работе на тренировочном сборе национальной команды.

«Мы готовились к дате 24 марта долгое время, к матчу с Польшей. Мы обговорили этот момент, от нас ничего не зависело. Всё уже случилось.

Никакой матч не смотрел вчера. Мы тренируемся для того, чтобы в будущем, когда всё наладится, мы были готовы. Всё проходит профессионально, наигрываем стандарты, вспоминаем всё, что наигрывали.

Спокойные тренировки в этот раз, нет официальных матчей. Более точные занятия. Завтра будет игра с молодёжкой. Самое главное – без травм. Попробуем то, что наигрывали.

Я был сильно расстроен, когда всё случилось. У меня и команды забрали возможность сыграть на большом турнире, чего я очень хотел. Но мы взрослые люди, свыклись с ситуацией», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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