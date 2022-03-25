Георгий Джикия: у меня и сборной России забрали возможность сыграть на большом турнире

Защитник сборной России и «Спартака» Георгий Джикия рассказал о работе на тренировочном сборе национальной команды.

«Мы готовились к дате 24 марта долгое время, к матчу с Польшей. Мы обговорили этот момент, от нас ничего не зависело. Всё уже случилось.



Никакой матч не смотрел вчера. Мы тренируемся для того, чтобы в будущем, когда всё наладится, мы были готовы. Всё проходит профессионально, наигрываем стандарты, вспоминаем всё, что наигрывали.



Спокойные тренировки в этот раз, нет официальных матчей. Более точные занятия. Завтра будет игра с молодёжкой. Самое главное – без травм. Попробуем то, что наигрывали.



Я был сильно расстроен, когда всё случилось. У меня и команды забрали возможность сыграть на большом турнире, чего я очень хотел. Но мы взрослые люди, свыклись с ситуацией», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.