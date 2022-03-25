Сафонов: «Зенит» на меня не выходил. Папа присылает новости и пишет: «Опять купить хотят?»
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал слухи о своём возможном переходе в «Зенит».
«Мои слова про Акинфеева? Его карьера – отличный пример того, как можно провести прекрасную карьеру в одном клубе. Я не считаю, что сказал что-то дерзкое. Карьера Игоря – прекрасный ориентир, но ставить себе потолок нельзя. Всегда можно сделать лучше.
Если вы спросите у Игоря, то он тоже скажет, что можно было бы сделать карьеру ещё лучше. Из «Краснодара» можно сделать переход в топ-клуб. Я буду для этого всё делать. Не знаю, где я окажусь через два-три года. «Зенит» на меня не выходил. Папа постоянно скидывает новости и спрашивает: «Что, опять купить хотят?» — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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