Карпин: сейчас в сборной лучшие футболисты в моей карьере. Сильнее, чем в «Спартаке»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил составы национальной команды и московского «Спартака», который он тренировал на старте своей тренерской карьеры.
«Я по-прежнему считаю, что в сборной лучшие футболисты в моей карьере. Мне интересно. Сильнее, чем в «Спартаке»? Конечно. Здесь все сильные, а там были сильные и были не очень», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Валерий Карпин тренирует сборную России с июля 2021 года. Под его руководством национальная команда пробилась в стыковые матчи к чемпионату мира-2022, но не смогла сыграть в них из-за исключения ФИФА. В настоящее время сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в подмосковном Новогорске.
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