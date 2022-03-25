Сафонов: Крыховяк никого не подговаривал уходить из «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о поведении полузащитника Гжегожа Крыховяка перед уходом из кубанского клуба.

«Крыховяк никого не подговаривал уходить», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



В России Крыховяк также выступал за «Локомотив». С железнодорожниками он выигрывал Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны. В стан «быков» поляк перешёл летом прошлого года. В текущем сезоне он провёл 15 матчей в чемпионате России.



Напомним, «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке и его тренерским штабом. Также клуб приостановил контракты с восемью легионерами. Речь идёт о Вандерсоне, Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Реми Кабелла и Викторе Классоне. Кабелла и Классон уже покинули клуб.