Сафонов: Крыховяк никого не подговаривал уходить из «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о поведении полузащитника Гжегожа Крыховяка перед уходом из кубанского клуба.
«Крыховяк никого не подговаривал уходить», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В России Крыховяк также выступал за «Локомотив». С железнодорожниками он выигрывал Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны. В стан «быков» поляк перешёл летом прошлого года. В текущем сезоне он провёл 15 матчей в чемпионате России.
Напомним, «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке и его тренерским штабом. Также клуб приостановил контракты с восемью легионерами. Речь идёт о Вандерсоне, Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Реми Кабелла и Викторе Классоне. Кабелла и Классон уже покинули клуб.
- 25 марта 2022
-
18:59
-
18:57
-
18:52
-
18:49
-
18:40
-
18:39
-
18:37
-
18:35
-
18:30
-
18:30
-
18:28
-
18:21
-
18:18
-
18:17
-
18:14
-
18:02
-
18:00
-
17:46
-
17:45
-
17:30
-
17:25
-
17:18
-
17:16
-
17:10
-
17:09
-
17:01
-
17:01
-
17:00
-
16:37
-
16:34
-
16:31
-
16:27
-
16:10
-
16:07
-
16:00