Карпин: спортивный принцип в РПЛ уже нарушен, нам каждые 2 недели нужно ездить на поезде
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался на тему спортивного принципа в Российской Премьер-Лиге. Ранее контракт с донской командой приостановили ряд легионеров.
«Спортивный принцип в РПЛ уже нарушен. Чего ещё тут нарушать-то? У «Ростова» шесть игроков ушли, у «Краснодара» девять. Это же не случайность, что именно в этих командах. Нам нужно каждые две недели ездить на поезде. Уже в этом есть нарушение спортивного принципа. Давайте представим, если бы все действия проходили рядом с Питером и закрыли бы аэропорты там. Что было бы? Уехали бы легионеры? Вот и ответ. Каждый отстаивает свои интересы, поэтому Медведев и говорит про работу менеджеров», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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