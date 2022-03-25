Валерий Карпин: третье место и медали сейчас ничего не дают — только строчку в Википедии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Спартак» и «Краснодар» сейчас играли матч, который ничего не решает. Третье место и медали? Это ничего не даёт. Строчку в Википедии. Но матч же был прекрасный. Вот и всё. Борются только за вылет и за чемпионство», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.

Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).