Валерий Карпин: надеюсь, летом сборная России сыграет официальные матчи
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о возвращении сборной России на международную арену.
«Я надеюсь, что летом мы сыграем официальные матчи», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами. При этом легионеры могут заключить соглашение с иностранными клубами без каких-либо санкций. Речь идёт о краткосрочных контрактах до конца нынешнего сезона.
Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.
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