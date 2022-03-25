Карпин раздавал указания, Сафонов отрабатывал сейвы. Лучшие фото тренировки сборной России

25 марта в Подмосковье на учебно-тренировочной базе в Новогорске национальная команда России провела открытую тренировку в рамках недельного сбора.
Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о возвращении сборной России на международную арену.
«Я надеюсь, что летом мы сыграем официальные матчи», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами. При этом легионеры могут заключить соглашение с иностранными клубами без каких-либо санкций. Речь идёт о краткосрочных контрактах до конца нынешнего сезона.
- 25 марта 2022
-
20:34
-
20:24
-
20:13
-
20:13
-
20:00
-
19:47
-
19:41
-
19:36
-
19:26
-
19:07
-
18:59
-
18:57
-
18:52
-
18:49
-
18:40
-
18:39
-
18:37
-
18:35
-
18:30
-
18:30
-
18:28
-
18:21
-
18:18
-
18:17
-
18:14
-
18:02
-
18:00
-
17:46
-
17:45
-
17:30
-
17:25
-
17:18
-
17:16
-
17:10
-
17:09