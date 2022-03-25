Карпин раздавал указания, Сафонов отрабатывал сейвы. Лучшие фото тренировки сборной России

25 марта в Подмосковье на учебно-тренировочной базе в Новогорске национальная команда России провела открытую тренировку в рамках недельного сбора.

Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о возвращении сборной России на международную арену.



«Я надеюсь, что летом мы сыграем официальные матчи», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами. При этом легионеры могут заключить соглашение с иностранными клубами без каких-либо санкций. Речь идёт о краткосрочных контрактах до конца нынешнего сезона.