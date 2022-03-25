Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Ман Сити» Гюндоган высказался о возможном переходе в английскую команду Холанда

Хавбек «Ман Сити» Гюндоган высказался о возможном переходе в английскую команду Холанда
Комментарии

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о возможном переходе в команду нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Холанд обладает нужными игровыми качествами для любой топ-команды», — приводит слова Гюндогана Goal.

21-летний Холанд с января 2020 года выступает в составе дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне норвежский нападающий в 23 матчах во всех турнирах забил 23 гола и отдал шесть результативных передач. Соглашение между Холандом и немецкой командой истекает в 2024 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 150 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» является главным претендентом на приобретение футболиста сборной Норвегии.

Новость по теме
«Барселона» интересуется подписанием нападающего «Манчестер Сити» Мареза
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022