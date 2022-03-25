Хавбек «Ман Сити» Гюндоган высказался о возможном переходе в английскую команду Холанда

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о возможном переходе в команду нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.



«Холанд обладает нужными игровыми качествами для любой топ-команды», — приводит слова Гюндогана Goal.



21-летний Холанд с января 2020 года выступает в составе дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне норвежский нападающий в 23 матчах во всех турнирах забил 23 гола и отдал шесть результативных передач. Соглашение между Холандом и немецкой командой истекает в 2024 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 150 млн.



Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» является главным претендентом на приобретение футболиста сборной Норвегии.