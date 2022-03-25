Тихонов: Витории в «Спартаке» никого не давали. Как только он ушёл — пошла трата денег

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о работе в команде португальца Руя Витории.
«Витории в «Спартаке» никого не давали. Я говорил и говорю, что, видимо, там изначально не все были довольны приглашением Витории. Из-за этого не было пополнения, усиления команды. А как только Руй ушёл, сразу пошли покупки, трата денег», — рассказал Тихонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Руй Витория тренировал московский «Спартак» с мая по декабрь 2021 года. Под его руководством команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, но не очень удачно выступала в Российской Премьер-Лиге: на зимнюю паузу «Спартак» ушёл на девятом месте турнирной таблицы. Заменил португальского специалиста на этом посту итальянец Паоло Ваноли.
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