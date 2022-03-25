Колумбийский клуб предлагает за Хамеса Родригеса € 15 млн

Полузащитник катарского клуба «Аль-Райян» Хамес Родригес стремится покинуть нынешнюю команду как можно скорее. В его услугах заинтересованы турецкий «Галатасарай» и колумбийская команда «Атлетико Хуниор». Об этом сообщает Calciomercato.



По сведениям источника, клуб из Барранкильи готов заплатить за 30-летнего соотечественника € 15 млн. Родригес перешёл в «Аль-Райян» из английского «Эвертона» за € 8 млн в сентябре 2021 года. Всего за катарскую команду полузащитник провёл 15 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.



Соглашение между Хамесом Родригесом и «Аль-Райяном» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость колумбийского футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 15 млн.