«Арсенал» планирует пригласить наставника сборной Бразилии на замену Артете
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Лондонский «Арсенал» планирует пригласить главного тренера сборной Бразилии Тите в качестве сменщика нынешнему наставнику лондонцев Микелю Артете. Об этом сообщает Globo Esporte.
По сведениям источника, такой переход английский клуб планирует после чемпионата мира в Катаре. Директор «Арсенала» Эду уже разговаривал с соотечественником.
60-летний Тите возглавил сборную Бразилии в 2016 году. Действующее соглашение специалиста с командой истекает в конце нынешнего сезона.
39-летний Артета тренирует лондонскую команду с декабря 2019 года. Под его руководством «Арсенал» в 120 матчах одержал 68 побед, 20 раз сыграл вничью и 32 раза проиграл. Соглашение испанского тренера с «канонирами» истекает в 2023 году.
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