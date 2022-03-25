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Матвей Сафонов: много кто уехал, но клуб всё равно преображается

Матвей Сафонов: много кто уехал, но клуб всё равно преображается
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Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов рассказал о ситуации внутри клуба.

«Не могу сказать, в чём именно я прибавил после работы с Кафановым. Тренер опытный, пытаемся работать над всеми аспектами игры. Наверное, прибавил во всём. Безусловно, Кафанов знает, как найти подход к футболистам. Мы обсуждаем, как лучше исполнить какой-то элемент, обсуждаем проблемы, поэтому и происходит прогресс. Есть что-то семейное в нашем вратарском коллективе.

В клубе достаточно тяжёлая ситуация: много кто уехал, но всё равно клуб преображается, у нас появился прилив сил за счёт того, что приходят молодые игроки, а они добавляют нам энергии и желания. По результатам понятно, что всё идет неплохо», — сказал Сафонов на пресс-конференции.

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