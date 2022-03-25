Женский «Зенит» обыграл ЦСКА в Суперлиге
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Сегодня, 25 марта, в рамках третьего тура женской Суперлиги встречались «Зенит» и ЦСКА. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 65-й минуте Габриэла Гживиньска реализовала 11-метровый удар и вывела хозяев вперёд. На 70-й минуте капитан «Зенита» Ксения Цыбутович забила второй гол команды и принесла ей победу. 2:0 — в пользу «Зенита».
«Зенит» в трёх матчах набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице. ЦСКА (6) — третий.
В следующем туре команда из Санкт-Петербурга встретится с «Ростовом». Команде из Москвы предстоит игра с «Рязанью-ВДВ».
Сегодня в программе женской Суперлиги было ещё четыре матча:
«Звезда-2005» 0:3 «Чертаново»
«Краснодар» 1:0 «Ростов»
«Енисей» 0:1 «Локомотив»
«Рубин» 1:1 «Рязань-ВДВ»
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