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Тунис со счётом 1:0 обыграл Мали. Сиссоко забил автогол и удалился через 4 минуты

Тунис со счётом 1:0 обыграл Мали. Сиссоко забил автогол и удалился через 4 минуты
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Сегодня, 25 марта, состоялся первый матч в рамках двухраундового противостояния африканского отбора на чемпионат мира между сборными Мали и Туниса. Команды играли на стадионе «26 марта» в Бамако (Мали). Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Спустя 36 минут после стартового свистка малийский защитник Мусса Сиссоко срезал мяч в свои ворота. Спустя 4 минуты игрок получил красную карточку.

Ответный матч состоится 29 марта, начало запланировано на 22:30 по мск.

В третьем раунде отбора принимают участие 10 команд, среди которых Марокко, ДР Конго, Египет, Сенегал, Камерун, Алжир, Гана, Нигерия, Мали и Тунис. Пары сыграют по два матча: дома и в гостях. Пять победителей примут участие в чемпионате мира.

ЧМ-2022 - Африка. Третий раунд. 1-й матч
25 марта 2022, пятница. 20:00 МСК
Мали
Окончен
0 : 1
Тунис
0:1 Сиссако – 36' (автогол)
Удаления: Сиссако – 40' / нет
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