Тунис со счётом 1:0 обыграл Мали. Сиссоко забил автогол и удалился через 4 минуты

Сегодня, 25 марта, состоялся первый матч в рамках двухраундового противостояния африканского отбора на чемпионат мира между сборными Мали и Туниса. Команды играли на стадионе «26 марта» в Бамако (Мали). Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Спустя 36 минут после стартового свистка малийский защитник Мусса Сиссоко срезал мяч в свои ворота. Спустя 4 минуты игрок получил красную карточку.



Ответный матч состоится 29 марта, начало запланировано на 22:30 по мск.



В третьем раунде отбора принимают участие 10 команд, среди которых Марокко, ДР Конго, Египет, Сенегал, Камерун, Алжир, Гана, Нигерия, Мали и Тунис. Пары сыграют по два матча: дома и в гостях. Пять победителей примут участие в чемпионате мира.