Гюндоган рассказал, что не ведёт переговоры с «Манчестер Сити» о продлении контракта

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, что в настоящее время не ведёт переговоры с английской командой о продлении контракта.

«Конкретных переговоров нет, но у нас хорошие отношения с клубом. Я всё ещё терпелив. Некуда спешить», — приводит слова Гюндогана Kicker.



31-летний Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года, перейдя из дортмундской «Боруссии» за € 27 млн. В нынешнем сезоне немецкий футболист в 20 матчах английской Премьер-Лиги забил пять голов и отдал три результативные передачи. Также на его счету семь матчей в Лиге чемпионов и две голевые передачи.



Соглашение Гюндогана с манчестерским клубом истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в € 35 млн.