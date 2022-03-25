Алессандро Костакурта: Манчини виноват меньше всех

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Алессандро Костакурта высказался о поражении сборной Италии от Северной Македонии (0:1).



«Я недоволен результатом, ведь я влюбился в эту сборную Италии. Командная игра, конечно, важна, но решают всё равно индивидуальности. Нам не хватило конкретных людей, которые могут решить исход. Думаю, Манчини проделал отличную работу и виноват меньше всех», – цитирует игрока Sky Sport Italia.

25 марта состоялся полуфинальный стыковой матч отбора на чемпионат мира – 2022, в котором встретились сборные Италии и Северной Македонии. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу македонцев. Таким образом, итальянцы впервые в своей истории пропускают второй мундиаль подряд.



Напомним, на Евро-2020 сборная Италии одержала победу, в финале по пенальти обыграв Англию. Ранее сборная Италии обновила мировой рекорд серии без поражений – 36 матчей подряд.