Хави видит Дембеле системообразующим игроком и хочет сохранить его в команде

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет, чтобы полузащитник Усман Дембеле остался в команде. Об этом сообщает AS.

По информации источника, наставник всерьёз рассчитывает на то, что Усман в будущем станет системообразующим игроком команды, так как обладает необходимыми качествами для этого. Хави надеется, что руководство клуба возобновит переговоры с представителями вингера, однако сами боссы сомневаются в целесообразности этой идеи.

Ранее сообщалось, что если Дембеле захочет продолжить карьеру в каталонском клубе, то он сам должен обратиться к руководству с просьбой о возобновлении переговоров о новом контракте. В клубе считают, что он этого не сделает.

В текущем сезоне Дембеле сыграл 21 матч за «Барселону» во всех турнирах, забив два гола, а также отдав девять голевых передач.