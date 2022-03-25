«Лидс» отклонил предложение «Барселоны» в € 35 млн по Рафинье и просит в 2 раза больше

«Лидс» не устроило предложение испанской «Барселоны» в € 35 млн за нападающего Рафинью. Английский клуб не отпустит футболиста, если каталонцы не активируют сумму отступных в размере € 75 млн. Об этом сообщает Sport.es.
Ранее сообщалось, что испанская «Барселона» предложила за игрока сборной Бразилии € 35 млн.
25-летний Рафинья выступает в составе «Лидса» с октября 2020 года, перейдя из французского «Ренна» за € 18,6 млн. Ранее бразильский футболист играл за португальские клубы «Спортинг» и «Виторию Гимарайнш», а также за бразильский «Авай».
В нынешнем сезоне Рафинья в 27 матчах английской Премьер-лиги забил девять голов и отдал три голевые передачи. Контракт бразильского футболиста истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает Рафинью в € 40 млн.
«Барселона» разгромила «Реал» в рамках 29-го тура чемпионата Испании:
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