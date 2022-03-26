Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не собираемся терять голову». Президент «Барселоны» — о возможном переходе Холанда

«Не собираемся терять голову». Президент «Барселоны» — о возможном переходе Холанда
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возможном переходе в команду нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Мы не будем совершать никаких трансферов, которые могут поставить клуб под угрозу. Это наша философия. Можно говорить об игроках, о крупных сделках, но помните: «Барселона» не собирается терять голову», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает в качестве альтернативы норвежскому футболисту нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд в 23 матчах во всех турнирах забил 23 гола и отдал шесть результативных передач.

«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Хави видит Дембеле системообразующим игроком и хочет сохранить его в команде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022