«Не собираемся терять голову». Президент «Барселоны» — о возможном переходе Холанда

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возможном переходе в команду нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
«Мы не будем совершать никаких трансферов, которые могут поставить клуб под угрозу. Это наша философия. Можно говорить об игроках, о крупных сделках, но помните: «Барселона» не собирается терять голову», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает в качестве альтернативы норвежскому футболисту нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
В нынешнем сезоне 21-летний Холанд в 23 матчах во всех турнирах забил 23 гола и отдал шесть результативных передач.
«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико»:
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