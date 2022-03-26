Кафу считает «Милан» главным претендентом на скудетто

Бывший защитник «Милана» Кафу считает, что «россонери» являются главными фаворитами в борьбе за скудетто.



«Вероятность выиграть скудетто значительно возросла. Я настроен оптимистично. Я вижу сфокусированную команду, которая теперь ни от кого не зависит. Пиоли старался заставить команду играть в своём стиле. У него это получилось. Мои оценки связаны с тем, что я уже видел, как они играли в первом круге чемпионата Италии. Я видел отличные вещи, теперь они подтверждают их», — цитирует Кафу Pianetamilan со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



В текущем сезоне «Милан» занимает первое место в Серии А после 30 туров. На счету команды 66 очков.



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