Лангле недоволен количеством игрового времени в «Барселоне», он может покинуть команду
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Французский защитник «Барселоны» Клеман Лангле может покинуть команду, сообщает Diario Sport.
По информации источника, футболист недоволен тем, что получает мало игрового времени. Из-за этого он хочет найти другую команду, чтобы поехать на чемпионат мира. Он понимает, что с приходом в «Барселону» Хави у него стало меньше шансов появляться в стартовом составе сине-гранатовых.
Лангле играет за «Барселону» с 2018 года. В текущем сезоне 26-летний защитник выходил на поле в 13 матчах чемпионата Испании, отдав одну голевую передачу, а также получив три жёлтые карточки. Контракт Лангле с каталонским клубом истекает 30 июня 2026 года.
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