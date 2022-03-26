Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лангле недоволен количеством игрового времени в «Барселоне», он может покинуть команду

Лангле недоволен количеством игрового времени в «Барселоне», он может покинуть команду
Комментарии

Французский защитник «Барселоны» Клеман Лангле может покинуть команду, сообщает Diario Sport.

По информации источника, футболист недоволен тем, что получает мало игрового времени. Из-за этого он хочет найти другую команду, чтобы поехать на чемпионат мира. Он понимает, что с приходом в «Барселону» Хави у него стало меньше шансов появляться в стартовом составе сине-гранатовых.

Лангле играет за «Барселону» с 2018 года. В текущем сезоне 26-летний защитник выходил на поле в 13 матчах чемпионата Испании, отдав одну голевую передачу, а также получив три жёлтые карточки. Контракт Лангле с каталонским клубом истекает 30 июня 2026 года.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Салаху интересно посмотреть на предложенный контракт от «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022