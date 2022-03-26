Гол Месси помог Аргентине разгромить Венесуэлу

Завершился матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Аргентины принимала Венесуэлу. Встреча состоялась в Буэнос-Айресе на стадионе «Альберто Армандо». Победу одержали хозяева — 3:0.
Счёт на 35 минуте открыл Николас Гонсалес. На 79 минуте преимущество Аргентины упрочил Анхель Ди Мария, а через три минуты отличился Лионель Месси.
Сборная Аргентины осталась на втором месте в турнирной таблице, набрав 38 очков. Команда одержала третью победу подряд. Венесуэла находится на десятой строчке. В их активе 10 баллов.
В следующем туре аргентинцы сыграют с Эквадором в гостях, а венесуэльцы на домашнем стадионе встретятся с Колумбией. Игры пройдут в ночь с 29 на 30 марта и начнутся в 2:30 мск.
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