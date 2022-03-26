Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Месси помог Аргентине разгромить Венесуэлу

Гол Месси помог Аргентине разгромить Венесуэлу
Комментарии

Завершился матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Аргентины принимала Венесуэлу. Встреча состоялась в Буэнос-Айресе на стадионе «Альберто Армандо». Победу одержали хозяева — 3:0.

Счёт на 35 минуте открыл Николас Гонсалес. На 79 минуте преимущество Аргентины упрочил Анхель Ди Мария, а через три минуты отличился Лионель Месси.

Сборная Аргентины осталась на втором месте в турнирной таблице, набрав 38 очков. Команда одержала третью победу подряд. Венесуэла находится на десятой строчке. В их активе 10 баллов.

В следующем туре аргентинцы сыграют с Эквадором в гостях, а венесуэльцы на домашнем стадионе встретятся с Колумбией. Игры пройдут в ночь с 29 на 30 марта и начнутся в 2:30 мск.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 17-й тур
26 марта 2022, суббота. 02:30 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Венесуэла
1:0 Гонсалес – 35'   2:0 Ди Мария – 79'   3:0 Месси – 82'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022