Торрес посоветовал руководству «Барселоны» подписать Зинченко

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Fichajes.net.
По данным источника, полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес обратился к президенту клуба Жоану Лапорте, спортивному директору Матеу Алемани и главному тренеру Хави и порекомендовал подписать украинца для усиления состава на следующий сезон.
Ранее сообщалось, что интерес к Зинченко проявляет испанский «Бетис».
Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне английской Премьер-лиги Зинченко провёл 8 матчей и отдал 1 голевую передачу. Также на счету украинца шесть матчей в Лиге чемпионов, где он не отметился результативными действиями.
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