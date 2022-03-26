Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Торрес посоветовал руководству «Барселоны» подписать Зинченко

Торрес посоветовал руководству «Барселоны» подписать Зинченко
Комментарии

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Fichajes.net.

По данным источника, полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес обратился к президенту клуба Жоану Лапорте, спортивному директору Матеу Алемани и главному тренеру Хави и порекомендовал подписать украинца для усиления состава на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что интерес к Зинченко проявляет испанский «Бетис».

Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне английской Премьер-лиги Зинченко провёл 8 матчей и отдал 1 голевую передачу. Также на счету украинца шесть матчей в Лиге чемпионов, где он не отметился результативными действиями.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Гвардиола объяснил капитанскую повязку Зинченко в матче Кубка Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022