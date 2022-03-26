Главный тренер сборной Аргентины рассказал о трудностях Ди Марии перед матчем с Венесуэлой

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о трудностях полузащитника Анхеля Ди Марии перед матчем отборочного цикла на чемпионат мира 2022-го года в Катаре со сборной Венесуэлы (3:0).



«Будем надеяться, что это была не последняя игра при своих болельщиках перед чемпионатом мира. Играть в нашей стране — одно удовольствие.



Ди Мария ранее получил травму, но приложил огромные усилия, чтобы присутствовать сегодня на поле. Мы должны ценить это, потому что он не хотел пропустить этот матч, последний в нашей стране. Я ценю это желание быть с командой. Я бы не хотел, чтобы у нас были потери. Нам не везёт с травмами и дисквалификациями.



Самое главное — не верить тому, что если ты выигрываешь, то всё хорошо, а когда проигрываешь, то всё плохо. Важно всегда совершенствоваться», — приводит слова Скалони официальный сайт национальной команды.

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