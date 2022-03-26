Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер сборной Аргентины рассказал о трудностях Ди Марии перед матчем с Венесуэлой

Главный тренер сборной Аргентины рассказал о трудностях Ди Марии перед матчем с Венесуэлой
Комментарии

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о трудностях полузащитника Анхеля Ди Марии перед матчем отборочного цикла на чемпионат мира 2022-го года в Катаре со сборной Венесуэлы (3:0).

«Будем надеяться, что это была не последняя игра при своих болельщиках перед чемпионатом мира. Играть в нашей стране — одно удовольствие.

Ди Мария ранее получил травму, но приложил огромные усилия, чтобы присутствовать сегодня на поле. Мы должны ценить это, потому что он не хотел пропустить этот матч, последний в нашей стране. Я ценю это желание быть с командой. Я бы не хотел, чтобы у нас были потери. Нам не везёт с травмами и дисквалификациями.

Самое главное — не верить тому, что если ты выигрываешь, то всё хорошо, а когда проигрываешь, то всё плохо. Важно всегда совершенствоваться», — приводит слова Скалони официальный сайт национальной команды.

Новость по теме
Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в «Бенфике»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022