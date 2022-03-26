Главный тренер сборной Аргентины рассказал о трудностях Ди Марии перед матчем с Венесуэлой

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о трудностях полузащитника Анхеля Ди Марии перед матчем отборочного цикла на чемпионат мира 2022-го года в Катаре со сборной Венесуэлы (3:0).
«Будем надеяться, что это была не последняя игра при своих болельщиках перед чемпионатом мира. Играть в нашей стране — одно удовольствие.
Ди Мария ранее получил травму, но приложил огромные усилия, чтобы присутствовать сегодня на поле. Мы должны ценить это, потому что он не хотел пропустить этот матч, последний в нашей стране. Я ценю это желание быть с командой. Я бы не хотел, чтобы у нас были потери. Нам не везёт с травмами и дисквалификациями.
Самое главное — не верить тому, что если ты выигрываешь, то всё хорошо, а когда проигрываешь, то всё плохо. Важно всегда совершенствоваться», — приводит слова Скалони официальный сайт национальной команды.
- 26 марта 2022
-
08:35
-
08:01
-
06:08
-
04:57
-
04:30
-
02:52
-
02:50
-
02:04
-
01:47
-
01:39
-
01:12
-
01:12
-
00:49
-
00:33
-
00:25
-
00:17
-
00:08
-
00:00
- 25 марта 2022
-
23:52
-
23:51
-
23:36
-
23:35
-
23:26
-
23:14
-
22:46
-
22:45
-
22:31
-
22:20
-
22:01
-
21:56
-
21:43
-
21:40
-
21:28
-
21:14
-
21:10