CONMEBOL выпустила видеоразбор работы VAR в матче Уругвай – Перу

CONMEBOL подготовила специальный ролик с подробной работой судей VAR в матче квалификации к чемпионату мира – 2022 в Катаре. Напомним, на последних минутах встречи случился спорный момент.
На 92-й минуте вратарь сборной Уругвая поймал мяч в руки и, видимо, зашёл с ним за линию ворот. Футболисты национальной команды Перу апеллировали к судье, но тот принял решение не прислушиваться к требованиям игроков. В итоге Уругвай обеспечил себе победу и пробился в основную стадию чемпионата мира – 2022. Видеоразбор снял все вопросы о справедливости этого судебного решения.
Права на видео принадлежат CONMEBOL. Посмотреть видео можно на YouTube-канале CONMEBOL.
Турнирную таблицу группового этапа возглавляет Бразилия, у которой 42 очка в 16 матчах, за ней располагается Аргентина – 38 очков в 16 играх, тройку замыкает Эквадор (25), а далее идут Уругвай (25) и Перу (21), который занимает пятое место, дающее право пробиться на ЧМ-2022 через стыки.
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