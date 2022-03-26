Луис Энрике отреагировал на слухи, что может покинуть сборную Испании

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, что готов покинуть национальную команду, если неудачно выступит на чемпионате мира – 2022 в Катаре.



«Сейчас я как в раю. Но говорю сразу, чтобы потом не было критики: если на чемпионате мира что-то пойдет не так, я уйду, без проблем», — цитирует Энрике Marca.



Ранее стало известно, что главный тренер сборной Испании Луис Энрике продлит контракт с национальной командой до 2024 года. Испанец пользуется полной поддержкой Луиса Рубиалеса, главы Королевской испанской федерации футбола, который договорился с тренером о том, что решение о его будущем будет принято после окончания чемпионата мира в Катаре в декабре. Ранее сообщалось, что в услугах Луиса Энрике заинтересован «Манчестер Юнайтед».

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