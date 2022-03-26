Руд ван Нистелрой возглавит ПСВ летом

Бывший нападающий сборной Нидерландов, «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Руд ван Нистелрой летом станет главным тренером «ПСВ Эйндховен», сообщает De Telegraaf. По информации источника, переговоры между сторонами завершились, специалист дал своё принципиальное согласие. Летом они должны уладить все оставшиеся вопросы.



На данный момент Руд возглавляет молодёжную команду ПСВ, но боссы клуба считают, что ван Нистелрой готов к тренерскому переходу во взрослый футбол.



Экс-нападающий работает в структуре ПСВ с 2016 года, за это время он успел потренировать ряд юношеских и молодёжную команды из Эйндховена. Также в активе ван Нистелроя есть опыт работы в сборной Нидерландов, где он занимал должность ассистента главного тренера.

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