Отец Диего Симеоне скончался в возрасте 80 лет

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне потерял отца, сообщает пресс-служба испанского клуба. Карлос Симеоне скончался в возрасте 80 лет.
Аргентинский специалист возглавляет «Атлетико» с 2011 года. За это время он привёл клуб к двум победам в чемпионате Испании (сезон-2013/2014, 2020/2021), победе в Кубке (сезон-2012/2013) и Суперкубке Испании (2014), а также «матрасники» дважды выиграли Лигу Европы (сезон-2011/2012, 2017/2018) и Суперкубок УЕФА (2012, 2018).
Мадридский «Атлетико» в 29 матчах набрал 54 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (66). В следующем туре Примеры «Атлетико» сыграет с «Алавесом». Встреча пройдёт в Мадриде 2 апреля.
- 26 марта 2022
-
11:46
-
11:43
-
11:34
-
11:22
-
11:06
-
10:54
-
10:42
-
10:38
-
10:18
-
10:07
-
09:51
-
09:50
-
09:39
-
09:37
-
09:30
-
09:22
-
09:22
-
08:35
-
08:01
-
06:08
-
04:57
-
04:30
-
02:52
-
02:50
-
02:04
-
01:47
-
01:39
-
01:12
-
01:12
-
00:49
-
00:33
-
00:25
-
00:17
-
00:08
-
00:00