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Отец Диего Симеоне скончался в возрасте 80 лет

Отец Диего Симеоне скончался в возрасте 80 лет
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне потерял отца, сообщает пресс-служба испанского клуба. Карлос Симеоне скончался в возрасте 80 лет.

Аргентинский специалист возглавляет «Атлетико» с 2011 года. За это время он привёл клуб к двум победам в чемпионате Испании (сезон-2013/2014, 2020/2021), победе в Кубке (сезон-2012/2013) и Суперкубке Испании (2014), а также «матрасники» дважды выиграли Лигу Европы (сезон-2011/2012, 2017/2018) и Суперкубок УЕФА (2012, 2018).

Мадридский «Атлетико» в 29 матчах набрал 54 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (66). В следующем туре Примеры «Атлетико» сыграет с «Алавесом». Встреча пройдёт в Мадриде 2 апреля.

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