Хави предпочитает Салаха Левандовскому в качестве усиления «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави отдаёт предпочтение нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху, а не форварду «Баварии» Роберту Левандовски, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, «сине-гранатовые» попытаются купить египтянина, если не смогут заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.



Ранее стало известно, что сам футболист готов рассмотреть предложение от испанского клуба. Контракт 29-летнего Салаха с «Ливерпулем» истекает в 2023 году. У него есть предложение о новом контракте от английского клуба, но ему интересно посмотреть, какой контракт ему сможет предложить «Барселона».



В нынешнем сезоне Салах в 36 матчах во всех турнирах забил 28 голов и отдал 10 голевых передач.

Новость по теме Салаху интересно посмотреть на предложенный контракт от «Барселоны»