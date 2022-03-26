Хави предпочитает Салаха Левандовскому в качестве усиления «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Хави отдаёт предпочтение нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху, а не форварду «Баварии» Роберту Левандовски, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, «сине-гранатовые» попытаются купить египтянина, если не смогут заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Ранее стало известно, что сам футболист готов рассмотреть предложение от испанского клуба. Контракт 29-летнего Салаха с «Ливерпулем» истекает в 2023 году. У него есть предложение о новом контракте от английского клуба, но ему интересно посмотреть, какой контракт ему сможет предложить «Барселона».
В нынешнем сезоне Салах в 36 матчах во всех турнирах забил 28 голов и отдал 10 голевых передач.
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