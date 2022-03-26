ЦСКА и «Нижний Новгород» определились с составами на товарищеский матч

ЦСКА и «Нижний Новгород» во время паузы на игры сборных проведут товарищеский матч. Он состоится сегодня, 26 марта, на стадионе «Октябрь». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. Клубы определились с составами на игру:



ЦСКА: Тороп, Фернандес, Лукин, Щенников, Елеев, Обляков, Гбамен, Эджуке, Ахметов, Багринцев, Яковлев.



Запасные: Боков, Ушаков, Тарба, Гурченко, Ермаков, Дауров, Носков, Сливин.



«Нижний Новгород»: Анисимов, Гоцук, Александров, Каккоев, Ткачук, Стоцкий, Карасёв, Калинский, Шарипов, Горбунов, Милсон.



Запасные: Гойло, Нигматуллин, Пенчиков, Эннин, Масоэро, Миладинович, Е. Синицын, Якшин.



ЦСКА в 22 матчах чемпионата России набрал 42 очка и занимает в турнирной таблице третье место, отставая от идущего вторым «Динамо» на одно очко. «Нижний Новгород» набрал 24 очка в 22 встречах и занимает 11-е место.

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