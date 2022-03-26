Вячеслав Караваев: повлиять на отношение к России в мировом футболе не можем

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал о ходе восстановления после повреждения.

«Поговорили с Валерием Георгиевичем Карпиным и решили, что эту неделю я буду работать в Питере – в двухразовом режиме. Что я и делаю.



Конечно, в теме всех новостей о сборной. Повлиять на отношение к России в мировом футболе мы не можем. Но можем работать над собой – ещё больше, чем раньше. Хочу быть готовым к официальным матчам в любой момент – и с «Зенитом» в еврокубках, и со сборной. Когда бы это ни произошло!» — приводит слова Караваева пресс-служба сборной России.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.

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