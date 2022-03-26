Педри – о Холанде: каждое касание мяча приводит к голу. Хочу видеть в «Барселоне» лучших

Полузащитник «Барселоны» Педри заявил о желании, чтобы нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд перешёл в состав «сине-гранатовых». Испанский клуб по-прежнему считает норвежца главной трансферной целью для усиления атаки в следующем сезоне.
«У него выдающиеся навыки. Думаю, каждое его касание мяча приводит к голу. Надеюсь, он сможет к нам перейти. Я всегда говорил, что хочу видеть в «Барселоне» лучших», – цитирует Педри TEAMtalk.
Эрлинг Холанд стал игроком немецкого клуба в январе 2020 года, перейдя из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. Действующий контракт норвежца истекает в 2024 году. В нынешнем контракте норвежца с дортмундской «Боруссией» прописана сумма отступных в € 75 млн, которая активируется как раз к ближайшему трансферному окну.
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